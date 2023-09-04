Ежедневно в Казани от бумажной рекламы очищают около 200 опор уличного освещения

Фото: realnoevremya.ru/Максим Кокунин (архив)

Ежедневно в Казани от бумажной рекламы очищают около 200 опор уличного освещения. Несмотря на это проблема незаконной расклейки объявлений по-прежнему остается острой. Об этом на «деловом понедельнике» сообщил генеральный директор АО «Казэнерго» Рустам Абдулхаков.

По его словам, в текущем году организацией было сформировано четыре отдельных бригады, которые занимаются только очисткой фонарных столбов.

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Максим Кокунин