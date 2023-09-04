Исполком Казани: платные занятия в ДК не нацелены на извлечение прибыли

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Казани 80% кружков в муниципальных учреждениях культуры являются бесплатными. Однако существуют и платные занятия в ДК, но они не нацелены на извлечение прибыли. Об этом на «деловом понедельнике» заявил начальник Управления культуры Азат Абзалов.

По его словам, на сегодняшний день 508 студий и кружков, составляющие 80% от их общего количества, работают бесплатно. Он уточнил, что в первую очередь бесплатные кружки ориентированы на детей. При этом, как рассказал Абзалов, существуют и платные занятия в ДК, которые необходимы для расширения спектра кружков и покрытия части расходов на их деятельность.

— Ни в коем случае не нацелено на извлечение прибыли. Поэтому мы стремимся к тому, чтобы расценки на платные занятия в наших культурных центрах были заметно ниже, чем в аналогичных коммерческих структурах, — сказал он.

Абзалов пояснил, что наибольшая стоимость занятий в секции в крупном учреждении Казани составляет 3,6 тысячи рублей в месяц, в небольшом — 1,3 тысячи рублей.

Напомним, на сегодняшний день в Казани работает 18 культурно-досуговых учреждений, а также 7 крупных домов культуры и 50 библиотек. Всего в них существует 717 клубных формирований, из которых 383 предназначены для детей, 334 — для детей и взрослых, 160 — для «Жизнелюбов» (люди пенсионного возраста, — прим. ред.).



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Максим Кокунин