Владелец «Вкусно — и точка»: McDonald’s рассчитывала вернуться в Россию

При продаже российского бизнеса McDonald’s рассчитывала вернуться в Россию, если изменятся обстоятельства, сообщил в интервью ТАСС владелец сети ресторанов «Вкусно — и точка» Александр Говор, который был партнером сети с 2015 года.



— У принимавших от имени корпорации решение была своя логика. Если честно, на их месте тоже выбрал бы меня. Уже показал себя в качестве партнера, знал систему изнутри. Какой резон McDonald’s рисковать с темной лошадкой? Они не скрывали, что рассчитывают вернуться в Россию, если обстоятельства изменятся, поэтому хотели быть уверенными, что бизнес не развалится, — рассказал в интервью Говор.

Он указал, что дал представителям американской компании обещание — за ним останется контрольный пакет в российской сети. В рамках сделки также предусмотрена опция возвращения бизнеса McDonald’s, но выкупать его будут за деньги, которые вложил Говор.

В апреле бизнесмен Александр Говор стал владельцем российских активов еще одной иностранной компании. Ему теперь принадлежат немецкие логистические компании Havi Logistics и STI Freight, одна из которых была резидентом татарстанской ОЭЗ «Алабуга».

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Маргарита Головатенко