Россия может провести совместные военные учения с КНДР

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Министр обороны России Сергей Шойгу допустил возможность проведения учений с КНДР. Об этом пишет «РИА Новости».

Как напомнил Шойгу, обе страны являются соседями. По этой причине совместные военные учения «вероятны».

realnoevremya.ru (архив)

Глава российского оборонного ведомства также заявил, что в этом году учения «Запад» проводиться не будут.

В конце июля Сергей Шойгу и лидер КНДР Ким Чен Ын обсудили в Пхеньяне развитие тактико-стратегического сотрудничества двух стран в сфере обороны. Стороны также обменялись мнениями по вопросам глобальной и региональной безопасности.



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Айрат Назипов