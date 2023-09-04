Российские банки смогут начать выдачу льготной ипотеки для ИТ-специалистов по новым условиям с 9 сентября

Фото: realnoevremya.ru/максим Платонов

Российские банки смогут начать выдавать льготную ипотеку ИТ-специалистам по новым условиям уже с 9 сентября этого года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минцифры.

— Постановление правительства, упрощающее условия льготной ипотеки для сотрудников IT-компаний, начнет действовать 9 сентября, — рассказали в пресс-службе ведомства.

Напомним, 1 сентября премьер-министр России Михаил Мишустин подписал документ, согласно которому молодые ИТ-специалисты смогут проще получать льготные ипотечные кредиты. Граждане в возрасте до 35 лет смогут оформить льготную ипотеку без учета требований к уровню минимальной зарплаты. Ранее в городах-миллионниках им нужно было зарабатывать ежемесячно не менее 120 тысяч рублей. В остальных городах уровень необходимой зарплаты достигал 70 тысяч рублей в месяц.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В начале марта 2022 года правительство России объявило о новых мера поддержки отечественного ИТ-сектора. Все ИТ-компании на 3 года были освобождены от уплаты налога на прибыль и проверок контрольными органами. Также им предоставили льготные кредиты на выгодных условиях — по ставке, не превышающей 3%. Кроме того, у сотрудников ИТ-компаний появилась возможность оформить льготную ипотеку и получить отсрочку от призыва на военную службу на время их работы в российских компаниях. Подробности — в материале «Реального времени».

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Максим Кокунин