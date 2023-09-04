Судебные приставы Татарстана в 2023 году выдворили почти тысячу незаконных мигрантов

В 2023 году судебные приставы в Татарстане выдворили почти тысячу иностранных граждан, которых суд признал нарушающими условия пребывания на территории России, сообщили в пресс-службе ГУ ФССП России по республике.

Так, за 8 месяцев этого года из Татарстана выдворили 946 незаконных мигрантов.

Сначала их отправляют в Центр временного содержания иностранных граждан по республики в Набережных Челнах. Затем, когда они приобретают проездные документы, судебные приставы отделения специального назначения Главного управления сопровождают их до пункта пропуска через государственную границу России — до аэропорта. Там граждан иностранных государств передают пограничным службам.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

На этот раз иностранцы отправились домой в Афганистан, Кубу, Таджикистан, Узбекистан, Армению, Турцию и другие страны.



В 2022 году количество зарегистрированных трудовых мигрантов в Татарстане достигло 192,3 тысячи человек. Удельный вес региона по числу иностранцев составил 1,6% от всей страны (прирост — 28,9%).



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Илина Хакимова