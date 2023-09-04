Специалисты обследуют казанскую «Чашу» на прочность

Фото: realnoevremya.ru/Максим Кокунин

До конца года специалисты ГУП «Татинвестгражданпроект» проведут инструментальное обследование здания Центра семьи «Казан» по адресу: ул. Сибгата Хакима, д. 4, выяснило «Реальное время». Работы обойдутся примерно в миллион рублей.

В том числе проведут обмер здания второй категории сложности. Также в списке работ:

выполнение инженерных обследований строительных конструкций;

определение прочности бетона в бетонных и железобетонных конструкциях механическими приборами, замеры диаметров отпечатков, камеральная обработка и составление заключения;

физико-механические испытания кирпича, внешний осмотр;

определение прочности нормального сцепления кирпичной кладки.

realnoevremya.ru/Максим Кокунин

Центр семьи «Казан» является главным дворцом бракосочетаний в Казани со смотровой площадкой наверху. Его построили 10 лет назад, в 2013 году, к открытию 27-й Всемирной летней Универсиады.

Весной «Реальное время» писало, что Центр семьи «Казан» в столице Татарстана отремонтируют за 1,5 млн рублей. Стоимость контракта опустилась на 31%, или на 695 тыс. рублей от начальной цены. Работы решили провести в целях обновления и поддержания эстетического внешнего вида здания и сохранения его эксплуатационных характеристик.

Техзаданием предусмотрены общестроительные работы — полная отбивка штукатурки, а затем сплошное выравнивание, шпатлевка и окраска стен, а также выравнивание внутренних поверхностей и их покраска. Подрядчику также предстоит демонтаж металлических ограждений, подоконных досок и электроприборов с последующим устройством новых.

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Дарья Пинегина