Кремль: по итогам встречи Путина и Эрдогана не планируется подписание документов
Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган завершили переговоры в Сочи. По итогам встречи не планируется подписывать какие-либо документы, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
По словам представителя Кремля, переговоры лидеров двух стран прошли очень конструктивно.
Переговоры Путина и Эрдогана прошли сегодня. Россия продвинулась в переговорах по созданию газового хаба в Турции. Владимир Путин выразил надежду на то, что в ближайшее время они завершатся для того, чтобы сделать ситуацию в энергетике более стабильной и сбалансированной.
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