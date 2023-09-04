В России предложили ввести для самокатчиков уголовную ответственность

Для катающихся на электросамокатах предложили ввести государственные номера и ответственность по Кодексу об административных правонарушениях (КоАП) и Уголовному кодексу (УК) РФ, соответствующее обращение подготовили депутаты комитета по транспорту Госдумы (ГД) с участием лидера фракции «Справедливая Россия» Сергея Миронова.



В документе отмечается, что в России почти в два раза выросли продажи средств индивидуальной мобильности (СИМ), пропорционально увеличивается и число аварий с их участием:

— Количество ДТП с их участием в 2022 году выросло на 40%. За первое полугодие 2023 года количество ДТП по сравнению с аналогичным периодом 2022 года выросло на 181,9%, число пострадавших — на 183,2%, — приводят «Известия» выдержку из документа на имя премьер-министра Михаила Мишустина.

В ДТП с электросамокатами в России погибли 12 человек, в том числе один несовершеннолетний. Травмы получили 1 082 гражданина, из них 432 ребенка в возрасте до 16 лет.

Законодатели видят проблему в отсутствии нормы об ответственности лиц, управляющих СИМ, и считают введение ответственности для них наравне с водителями иного транспорта целесообразным.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Предлагается дополнить УК ст. 264.5 «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации средств индивидуальной мобильности» — в этом видят необходимость, поскольку самокатчики потенциально могут причинить тяжкий вред здоровью граждан. Для этого предлагается ввести обязательную регистрацию СИМ.

— Если вы помните, когда появились мопеды, они были тоже поначалу очень популярны, и с ними была такая же вакханалия в части нарушений дорожного движения, как сегодня с самокатами. На них ездили все подряд без соблюдения ПДД. В ответ на это на мопедах появились специальная категория водителей «М» и номерные знаки. После этого ситуация резко изменилась, — прокомментировал член общественного совета Петр Шкуматов. Он считает, что ситуация с электросамокатами должна разрешиться аналогичным образом.

Депутаты Госдумы намерены внести законопроект, который позволит местным властям запрещать использовать электросамокаты или снизить их скорость в муниципалитетах с согласия жителей. Если закон будет принят, то местные власти получат возможность ограничивать движение этих транспортных средств на конкретных территориях: к примеру, в парках, скверах или в отдельных пешеходных зонах.

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Маргарита Головатенко