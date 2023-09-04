В России подняли возраст отсрочки от армии для IT-специалистов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Президент России Владимир Путин подписал указ о повышении предельного возраста предоставления отсрочки от призыва на срочную службу для IT-специалистов до 30 лет. Документ опубликован на официальном портале нормативно-правовых актов.

— Внести в указ президента от 2 марта 2022 года №83 «О мерах по обеспечению ускоренного развития отрасли информационных технологий в Российской Федерации» изменение, заменив в пункте 2 слова «27 лет» словами «30 лет», — сказано в указе.

Новые правила начнут действовать с 1 января 2024 года.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

4 августа президент России Владимир Путин подписал закон о повышении в стране призывного возраста. Согласно новым нормам, верхняя граница призывного возраста в России повышается на три года — с 27 до 30 лет. Нижняя граница при этом остается неизменной и составляет 18 лет.

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Айрат Назипов