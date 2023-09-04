Мэр Москвы и гендиректор КАМАЗа дали старт серийному производству седана «Москвич 6»

Мэр Москвы Сергей Собянин и генеральный директор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин запустили производство новой модели автомобиля «Москвич», сообщил мэр столицы в своем telegram-канале.



Модельный ряд расширился седаном «Москвич 6», оснащенным круиз-контролем, дистанционным запуском двигателя, подогревом передних сидений, камерой заднего вида и парктрониками. Модель будет доступна в трех комплектациях и пяти цветах.

— Год назад здесь были пустые цеха. Мы прошли период изменения всей логистики, преодолели конкуренцию со стороны других производителей. Конечно, во многом благодаря замечательному коллективу. В итоге нам удалось сохранить завод, уже произведено 26 тыс. машин. Теперь расширяем модельный ряд, — сказал Собянин.

В конце апреля бывший завод французского Renault «Москвич» запустил главный конвейер и более чем в два раза увеличил производительность. Теперь сборку осуществляют на полностью автоматизированной линии длиной 480 м. С запуском главного конвейера на заводе начали подготовку производства к старту мелкоузловой сборки.

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Маргарита Головатенко