Итоги дня: похороны Пригожина, план по исламскому банкингу в Татарстане, пропажа фигуристки
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за вторник, 29 августа:
- Новым директором Дома дружбы народов Татарстана назначили Тимура Кадырова. Как рассказала «Реальному времени» министр культуры республики Ирада Аюпова, его кандидатура была выбрана в связи с огромным опытом работы по направлению укрепления межнациональных отношений.
- Татарстан по объему мобилизованных налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета регионов России за январь — июль 2023 года занимает седьмое место в стране и первое место в Приволжском федеральном округе. За это время с территории республики было мобилизовано 645,6 млрд рублей, из которых 383,1 млрд рублей (59%) поступило в федеральный бюджет и 262,5 млрд рублей (41%) зачислено в консолидированный бюджет республики.
- При этом за 7 месяцев расходы консолидированного бюджета Татарстана достигли 257,5 млрд рублей. Вместе с этим из-за роста зарплат поступления налога на доходы физических лиц в бюджет выросли в январе — июле 2023 года почти на 20%.
- Первый президент Татарстана и Государственный Советник республики Минтимер Шаймиев встретился с гендиректором Всемирной исламской организации по вопросам образования, науки и культуры (ICESCO) Салимом бин Мохаммедом Аль Маликом. Также встречу с ним провел раис Татарстана Рустам Минниханов. На ней Малик рассказал о заинтересованности в сотрудничестве с республикой и другими регионами России. По его словам, есть много направлений для взаимодействия с республикой.
- Казанский «Рубин» одолел на своем поле екатеринбургский «Урал» в матче группового этапа «Пути РПЛ» Кубка России. Матч закончился со счетом 2:1 в пользу «красно-зеленых». В первом тайме за «Рубин» отличились Рустам Ашурматов и Егор Тесленко. Гости сократили счет до перерыва. Гол забил Алексей Каштанов.
- По данным Гидрометцентра Татарстана, в республике 30 августа ожидается сильный ветер и от +16 до +21 градуса. Прогнозируется переменная облачность без существенных осадков. При этом порывы северного, северо-западного ветра в среду будут достигать 6—11 м/с.
- Рустам Минниханов встретился с президентом Молодежного форума ОИС Тахой Айханом. Стороны обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества и укрепления отношений на молодежном уровне. По словам главы республики, молодежная политика — приоритет для развития человеческого капитала как в республике, так и в целом в России.
- Также раис Татарстана встретился с официальными представителями стран-участниц Казанского глобального молодежного саммита — руководителями ведомств по делам молодежи стран-членов Организации исламского сотрудничества. Он рассказал, что в республике есть необходимая инфраструктура — это крупнейшая в стране сеть детских лагерей, молодежных и подростковых клубов. Вместе с этим создаются новые города с университетами и особыми экономическими зонами, действуют программы поддержки сельской молодежи, молодых ученых, молодых семей, добавил он.
- Кроме того, Рустам Минниханов посетил выставку воссозданной традиционной одежды «Казанское Поволжье: образы народной культуры». Во время визита он предложил организовать производство национальных костюмов в республике.
- Сегодня в закрытом формате состоялось прощание с главой ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным. Как рассказали в его пресс-службе, теперь желающие проститься могут посетить Пороховское кладбище. Напомним, 23 августа в Тверской области, вблизи населенного пункта Куженкино, произошло падение частного самолета Embraer Legacy. В результате крушения самолета погибли 10 человек, в том числе Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин — руководитель ЧВК «Вагнер».
- В Казань с рабочим визитом прилетел полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров. Он принял участие в пленарном заседании второго Казанского глобального молодежного саммита, где заявил, что в Татарстане с особой ответственностью относятся к поддержке традиций и нравственному воспитанию подрастающего поколения. Он подчеркнул, что Россия рассматривает традиционные ценности как основу развития общества.
- Министр экономики Татарстана Мидхат Шагиахметов заявил, что в республике сформирован план мероприятий по реализации эксперимента по исламскому банкингу. По его словам, одно из направлений — это использование потенциала халяль-индустрии. При этом его первые итоги могут обсудить уже на саммите БРИКС в Казани в 2024 году и на следующем Международном экономическом форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum». Шагиахметов также отметил, что на сегодняшний день в регионе не хватает специалистов по партнерскому финансированию.
- В Москве на стройке китайского делового центра «Парк Хуамин» задолжали казанскому подрядчику — ООО «Алюминиевые фасадные конструкции». Фирма подала иск к компании «Китайстрой», выступившей заказчиком работ, о взыскании 2,1 млн рублей. По договору подряда, казанцы должны были изготовить и смонтировать наружные и внутренние светопрозрачные конструкции. Работы были выполнены, однако их стоимость была оплачена не полностью. Детали — в материале «Реального времени».
- Московский городской суд признал законным арест бывшего министра обороны ДНР Игоря Гиркина (Стрелкова) по обвинению в публичных призывах к экстремизму. Напомним, его задержали в Москве 21 июля. В тот же день экс-главу военного ведомства отправили под стражу сроком на 2 месяца.
- Курс евро в ходе торгов на Мосбирже поднялся до 104 рублей. За день европейская валюта выросла в цене на 72 копейки или на 0,71%.
В то же время доллар стоит 96 рублей и 16 копеек. Американская валюта подорожала за день на 84 копейки.
- Казанцы продолжают жаловаться на нехватку школ в соцсетях мэрии, но получают один и тот же ответ — «нет финансирования». Больше всего в школах нуждаются ЖК «МЧС», «Новые Горки», жилмассив «Кульсеитово», поселки Вишневка и Привольный. Однако, как объясняют в исполкоме, федеральная программа по строительству учебных заведений уже исполнена до 2024 года. Подробнее — в материале «Реального времени».
- В Татарстане с 21 по 27 августа коронавирус обнаружили у 39 человек — это на 27,7% меньше, чем за предыдущие 7 дней. Всего в республике с начала пандемии зафиксировали 206 803 случая COVID-19. При этом в регионе третью неделю подряд растет число госпитализаций пациентов с коронавирусом.
- Минувшую ночь в полицейском изоляторе Казани провел Алий Купов, бывший начальник отдела по надзору за следствием в органах СК уголовно-судебного управления прокуратуры Татарстана. Экс-прокурора задержали по подозрению в получении взятки на общую сумму 109 тысяч рублей в виде модели нового «айфона». По версии силовиков, незаконное вознаграждение Купов получил за переквалификацию обвинений гражданки Армении с наркосбыта на хранение наркотиков и возврат ей мобильного телефона с компрометирующей информацией. Советский райсуд Казани отправил его в СИЗО до 26 октября.
- Также героем криминальных сводок минувшей ночью стал мировой судья одного из участков Альметьевского района. Он был доставлен на стационарный пост полиции в центре Казани по подозрению в причастности к пьяной драке на улице Баумана и в какой-то момент начал качать права и открыл стрельбу из травматического пистолета. Несмотря на это, в соответствии с законом «О статусе судей», полицейские были вынуждены немедленно отпустить потенциального фигуранта. Однако после он был досрочно отправлен в отставку.
- В поликлиники Казани поступили вакцины от гриппа «Совигрипп» и «Ультрикс Квадри». Первая предназначена для взрослых, а вторая — детям с шестимесячного возраста и беременным женщинам во втором и третьем триместрах.
- Верховный суд Татарстана принял решение освободить из казанского СИЗО бывшего директора татарстанского отделения Средне-Волжского филиала АО «Ростехинвентаризация — Федеральное БТИ» (Роскадастр) Рустама Хасанова. Реальный арест был заменен на домашний, о чем просил сам обвиняемый. Напомним, Хасанова арестовали 16 августа по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере.
- Следователи ФСБ России возбудили новое уголовное дело о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности против ранее осужденного аспиранта механико-математического факультета МГУ Азата Мифтахова. Его допросили в качестве подозреваемого, однако он отказался от дачи показаний.
- Раис Татарстана Рустам Минниханов вручил председателю Союза журналистов региона и депутату Госсовета республики Ильшату Аминову орден «Дуслык». Он получил эту награду за «значительный вклад в развитие средств массовой информации, многолетнюю плодотворную работу и активную общественную деятельность».
- Российская фигуристка Алина Горбачева пропала после ссоры с тренером. Как утверждают СМИ, 28 августа в Москве она провела тренировку на «Чкалов Арене» на улице Летной. Около 18:00 она вступила в конфликт с наставником и в 18:54 покинула арену. С собой у нее были планшет, телефон и рюкзак темно-синего цвета. Спортсменка пошла в сторону Владимирской церкви и зашла в парк на набережной. Также ее видели в кафе. Возбуждено уголовное дело об убийстве.
- В Новошешминском районе Татарстана троих дорожных рабочих засыпало грунтом на строительстве трассы Шали — Бавлы. Как сообщили в СУ СКР по республике, возбуждено уголовное дело о нарушении правил охраны труда. Уточняется, что на месте ЧП погиб 51-летний рабочий, а еще два дорожника получили травмы. Причина происшествия устанавливается.
- ООО «Казаньавтотранс», на руководство которого недавно было возбуждено уголовное дело, подало на собственное банкротство. По версии СК, с 2018 по 2021 год компания уклонялась от уплаты налогов на сумму в более чем 173,6 миллиона рублей. При этом тогда ее обороты достигали полмиллиарда рублей. Прошлый же год фирма закончила с убытками, а сейчас ее счета и вовсе заблокированы по решению Федеральной налоговой службы. Подробности — в материале «Реального времени».
- Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко заявил, что отрасль туризма в стране ежегодно будет получать порядка 48 млрд рублей из государственного бюджета. По его словам, на реализацию задач туристического национального проекта в 2021—2023 годах из федерального бюджета направляли более 150 миллиардов рублей.
- В Алькеевском и Ютазинском районах Татарстана образовались новые закрепленные охотничьи угодья. В первом случае появилось охотничье хозяйство «Хузангаевское», а во втором — «Тургай». Разрешения, выданные на добычу копытных животных и пернатой дичи в предстоящий сезон охоты, в общедоступные охотничьи угодья будут действовать и на территории вновь образованных хозяйств.
Ключевые события 552-го дня специальной военной операции на Украине:
- В ФСБ заявили о предотвращении теракта на «объекте критической инфраструктуры», задуманного сторонником «Азова»*. У предполагаемого террориста нашли компоненты самодельной бомбы и инструкции. Задержанный хотел уехать воевать на Украину на стороне ВСУ.
- Кроме того, сотрудники УФСБ России по Омской области задержали агента спецслужб Украины. 21-летний местный житель обвиняется в умышленном поджоге релейного шкафа на перегоне железнодорожных путей. Он уже дал признательные показания.
- Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с героями в преддверии Дня республики. Делегация из 20 человек прибыла в «Казань Экспо» в рамках Всероссийского проекта «Вахта Героев Отечества». Как заявил глава региона, все они — «гордость нашей страны и пример для подрастающего поколения». «Вахта» продлится до 2 сентября. За это время герои посетят учебные заведения Казани, Арского, Верхнеуслонского, Высокогорского, Зеленодольского, Камско-Устьинского, Лаишевского, Пестречинского и Рыбно-Слободского районов.
- На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск отразили атаку штурмовой группы 59-й мотопехотной бригады ВСУ в районе населенного пункта Невельское и улучшили положение по переднему краю. Потери украинских войск на этом направлении составили более 340 военнослужащих убитыми и ранеными, шесть боевых бронированных машин, тринадцать автомобилей, а также две гаубицы: Д-20 и «Мста-Б».
- На Запорожском направлении подразделения российской группировки войск, при поддержке авиации и артиллерии, отразили две атаки 46-й аэромобильной бригады ВСУ в районе населенного пункта Вербовое. За сутки уничтожено до 90 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, три артиллерийские системы М777 и две гаубицы М119 производства США, а также орудие «FH-70» производства Великобритании.
- На Купянском направлении подразделениями группировки войск «Западная», огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем в течение прошедших суток отражены шесть атак 43-й и 115-й механизированных, а также 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка и Стельмаховка. Потери украинских войск составили до 50 военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля.
- На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили три атаки 12-й бригады специального назначения, а также 21-й и 63-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Кременная, Червоная Диброва и Ямполовка. Уничтожено до 80 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, три боевые бронированные машины и два пикапа.
- На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией в ходе боев за сутки уничтожили до 100 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также две гаубицы: «Акация» и «Гиацинт-Б».
- На Херсонском направлении в результате огневого поражения уничтожено до 20 украинских военнослужащих, три автомобиля, а также две гаубицы Д-30. Кроме того, оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил России поражены живая сила и военная техника ВСУ в 132 районах.
- Климовский район Брянской области подвергся обстрелу со стороны Украины. Как сообщила районная администрация, всем жителям необходимо срочно спуститься в укрытия. В районном центре — Климово — сейчас звучат сирены.
- Представители Пентагона сообщили, что командование ВСУ само определяет темп и ход проводимых ими военных операций. Такое заявление было сделано в связи с нанесением украинских ударов по Крыму.
* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.
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