Прощание с Евгением Пригожиным состоялось в закрытом формате

Прощание с главой ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным состоялось в закрытом формате, сообщает его пресс-служба в telegram-канале.

— Прощание с Евгением Викторовичем состоялось в закрытом формате. Желающие проститься могут посетить Пороховское кладбище, — сказано в сообщении.

23 августа в Тверской области вблизи населенного пункта Куженкино произошло падение частного самолета Embraer Legacy, совершавшего рейс Москва — Санкт-Петербург. По данным СМИ, трагедия случилась в районе 18.30 по мск.

В результате крушения самолета погибли 10 человек, из них три члена экипажа. Как заявили в Росавиации, основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин значился в списке пассажиров. Начато расследование катастрофы, также на борту находился Дмитрий Уткин — Герой России, подполковник запаса, спецназовец, ключевой создатель и руководитель ЧВК «Вагнер».

На месте крушения джета обнаружили тела восьми погибших. Их личности пока не установлены. Губернатор Тверской области Игорь Руденя взял на контроль ситуацию вокруг крушения воздушного судна. По факту ЧП возбуждено уголовное дело.



Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе под Тверью.



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Маргарита Головатенко