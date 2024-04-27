МФО увеличили кредитование бизнеса на 50% в прошлом году

Микрофинансовые организации (МФО) выдали малым и средним предприятиям займы на сумму 105,4 млрд рублей в 2023 году, что на 50% больше, чем годом ранее — 70,5 млрд рублей. При этом государственные и коммерческие МФО выдают почти одинаковый объем займов. Об этом сообщает пресс-служба Банка России.

Кроме того, более чем в четыре раза увеличился объем займов, выданных дистанционно. Качество портфеля остается стабильным: доля просроченной задолженности составляет 5,2%.

По информации МФО, многие заемщики нуждаются в финансировании на сумму, превышающую установленный порог в 5 миллионов рублей. В настоящее время Государственная дума рассматривает проект закона, который предполагает увеличение суммы микрозайма для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей до 7 миллионов рублей.

Напомним, совет директоров Банка России решил сохранить ключевую ставку на прежнем уровне — 16% годовых. В своем решении совет опирался на текущую экономическую обстановку в стране и прогнозы по инфляции.

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Разиль Самигуллин