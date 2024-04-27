Илья Вольфсон и «Движение первых» провели мозговой штурм о том, как должны выглядеть школьные дворы

Депутат Илья Вольфсон совместно с представителями «Движения первых» провел мозговой штурм по вопросу модернизации школьных дворов. Об этом народный избранник сообщил у себя в телеграм-канале. Он также отметил, что большинство школьных дворов представляют собой пустынные пространства с тремя турниками, хоккейной коробкой и парой дорожек. Илья Вольфсон считает, что школьные дворы нуждаются в реновации и переосмыслении, поэтому предложил включить программу их реконструкции в новый национальный проект «Инфраструктура для жизни».

В качестве примера участники встречи выбрали гимназию №19, где благодаря директору Андрею Талманову обустроен внутренний дворик со скамейками, столом для настольного тенниса и искусственным покрытием. Это место стало точкой притяжения для учеников.

Депутат задал ученикам три вопроса: проводят ли они свободное время в школьном дворе, устраивает ли он их сейчас и хочется ли что-то поменять. Все ученики подняли руки в ответ на последний вопрос.

Следующие полтора часа участники встречи обсуждали идеи по модернизации школьных дворов, в результате чего были сформированы основные направления:

школьные дворы должны давать больше возможностей для занятий спортом;

необходимы оборудованные зоны для отдыха и работы;

нужно обеспечить безопасность, но не превращать двор в крепость;

нужны эстетичные мусорные контейнеры с возможностью раздельного сбора мусора.

По результатам встречи было решено, что представители «Движения первых» проведут исследование в своих школах и соберут предложения и идеи, какими должны стать школьные дворы в будущем.

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Разиль Самигуллин