Курс евро поднялся выше 104 рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Курс евро в ходе торгов на Мосбирже поднялся до 104 рублей. Об этом свидетельствуют данные торгов.

За день европейская валюта выросла в цене на 72 копейки. Рост составил 0,71%.

В то же время доллар стоит 96 рублей и 16 копеек. Американская валюта подорожала за день на 84 копейки.

realnoevremya.ru/Анна Сейтумерова (архив)

В пятницу, 25 августа евро торговалось на отметке 102 рубля. В свою очередь, доллар поднялся до 95 рублей.

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Айрат Назипов