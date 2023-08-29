За неделю коронавирусом заболели 39 татарстанцев

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане с 21 по 27 августа коронавирус обнаружили у 39 человек. Всего в республике с начала пандемии зафиксировали 206 803 случая COVID-19, сообщает федеральный оперштаб.

За указанный период в регионе госпитализировали 34 жителей республики. Выздоровел 51 человек. За все время вылечились 204 685 человек.

Новых случаев смерти от COVID-19 в республике за неделю не зарегистрировано. Всего от коронавируса умерли 2 010 татарстанцев.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане с 14 по 20 августа COVID-19 обнаружили у 54 человек. Вся важная информация о коронавирусе в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени».

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Айрат Назипов