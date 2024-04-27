Правительство России продлило требование об обязательной продаже валютной выручки

Для поддержания стабильности валютного курса и устойчивости российского финансового рынка правительство России приняло решение продлить требование об обязательной репатриации иностранной валюты и продаже валютной выручки по внешнеторговым контрактам для отдельных крупнейших российских экспортеров до 30 апреля 2025 года.

Как и прежде, требование касается перечня из 43 групп компаний, работающих в отраслях топливно-энергетического комплекса, черной и цветной металлургии, химической и лесной промышленности, зернового хозяйства. Эти компании должны зачислять на свои счета в российских банках не менее 80% иностранной валюты, полученной от их экспортных контрактов.

Постановлением правительства срок зачисления экспортерами валютной выручки на свои счета со дня передачи нерезидентам товаров, выполнения для них работ и оказания услуг в соответствии с внешнеторговыми контрактами увеличен с 90 до 120 дней.

Требование об обязательной репатриации иностранной валюты было введено указом президента в октябре 2023 года. Эта мера показала свою эффективность, способствуя стабилизации ситуации на внутреннем валютном рынке и покрывая дефицит валюты, необходимой импортерам для сохранения поставок продукции в Россию.

Ранее правительство России выделило более 34 млрд рублей на поддержку «Фабрики проектного финансирования». Средства выделены из резервного фонда правительства. Это позволит обеспечить работу механизма проектного финансирования инвестиционных проектов в приоритетных отраслях экономики.

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Разиль Самигуллин