В Альметьевске возобновляются автобусные пассажирские перевозки в сады

С 1 мая по 30 сентября 2024 года МУП «Альметьевское транспортное управление» будет осуществлять перевозку населения в садоводческие общества, сообщается на сайте Альметьевского муниципального района.

Перевозка будет осуществляться по маршрутам 5С и 7С. В садоводческие общества будут ходить автобусы по определенным дням:

Маршрут 5С будет работать по вторникам, четвергам и субботам.

По маршруту 7С транспорт будет ходить по средам, пятницам и воскресеньям.

Отправление автобусов будет происходить в 7.00, 8.30, 10.00, 13.00, 14.30 и 16.00. Стоимость проезда составит 35 рублей, будут действовать льготные проездные.

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Разиль Самигуллин