Мосгорсуд признал законным арест Игоря Стрелкова

Московский городской суд признал законным арест бывшего министра обороны ДНР Игоря Гиркина (Стрелкова) по обвинению в публичных призывах к экстремизму. Он оставил без изменения постановление Мещанского районного суда города в отношении задержанного, сообщает telegram-канал «Московские суды.

— Гиркин, обвиняемый в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности, пробудет под стражей до 18 сентября 2023 года, — говорится в сообщении.

Напомним, Игоря Стрелкова задержали в Москве 21 июля. Его жена рассказала, что против него выдвинуты обвинения по ст. 282 УК России, то есть в экстремизме. В тот же день его отправили под стражу сроком на два месяца.

Осенью прошлого года Международный уголовный суд в Гааге заочно приговорил Игоря Стрелкова к пожизненному заключению по делу о крушении Boeing 777 «Малайзийских авиалиний». Сам он заявлял о непричастности ополчения ДНР к инциденту.



Еще фигурант уголовного дела известен тем, что в течение нескольких месяцев руководил ополченцами во время боевых действий в Славянске (ДНР) в 2014 году. Позднее он объявил себя военным комендантом Донецка, но в том же году покинул Донбасс.

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Айрат Назипов