В Татарстане из-за роста зарплат увеличились поступления НДФЛ в консолидированный бюджет

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Из-за роста зарплат поступления налога на доходы физических лиц в консолидированный бюджет Татарстана выросли в январе — июле 2023 года почти на 20%. Об этом сообщила заместитель министра финансов республики Алла Анфимова на пресс-конференции.

— Выполнение годового назначения составило 59,1%, в том числе в бюджет республики мобилизовано 47,2 млрд рублей, в местные — 21,8 млрд рублей. Налог на доходы физических лиц поступил в консолидированный бюджет республики в сумме 69 млрд рублей, что на 11,4 млрд рублей, или на 19,8%, превысило показатель 2022 года, — рассказала она.

Основной причиной роста поступлений НДФЛ Алла Анфимова назвала индексацию зарплат. Она напомнила, что за январь — май 2023 года в Татарстане средняя зарплата составила 57 490 рублей, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 16,4%.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Налог на доходы физических лиц Алла Анфимова назвала вторым по значимости в доходной части консолидированного бюджета Татарстана. На первом месте — налог на прибыль.

Алла Анфимова также сообщила, что за семь месяцев 2023 года с территории республики мобилизовано налоговых и неналоговых доходов в объеме 645,6 млрд рублей. Из них 383,1 млрд рублей поступило в федеральный бюджет, 262,5 млрд рублей — в консолидированный бюджет республики.



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Татьяна Демина