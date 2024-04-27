Михаил Мишустин утвердил перечень поручений по итогам ежегодного отчета правительства в Госдуме

По поручению президента правительство продолжает работу над формированием новых национальных проектов. Так, по итогам ежегодного отчета в Госдуме Михаил Мишустин поручил федеральным органам исполнительной власти подготовить проекты во взаимодействии с профильными комитетами палат Федерального собрания.

В России появятся новые национальные проекты: «Семья», «Молодежь и дети», «Продолжительная и активная жизнь», «Кадры», «Экономика данных и цифровая трансформация государства», а также проекты, направленные на обеспечение технологического суверенитета страны.

Кроме того, глава правительства поручил проработать вопросы совершенствования подготовки педагогических и медицинских кадров, а также контроля и мониторинга кадрового обеспечения системы здравоохранения.

Ранее для поддержания стабильности валютного курса и устойчивости российского финансового рынка правительство России приняло решение продлить требование об обязательной репатриации иностранной валюты и продаже валютной выручки по внешнеторговым контрактам для отдельных крупнейших российских экспортеров до 30 апреля 2025 года.

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Разиль Самигуллин