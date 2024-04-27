Татарстанские стрелки завоевали три медали на Всероссийских соревнованиях в Липецке

В Липецке стартовали крупные турниры по стендовой стрельбе среди юниоров и юниорок до 21 года. В рамках Всероссийских соревнований на траншее воспитанники татарстанской РСШОР показали отличные результаты и завоевали три медали.

Среди юниоров в трапе верхние строчки турнирной таблицы заняли Кирилл Багров и Тимур Гатауллин. Кирилл уверенно прошел всю дистанцию в квалификации (119/125), поразил 18 мишеней в полуфинале и 24 — в финале. Тимур совершил 110 точных выстрелов в квалификации, 18 — в полуфинале, а в медальном матче набрал 24 очка, что принесло ему серебро. Артур Селюков занял четвертое место, набрав 21 очко в полуфинале.

Бронзовую медаль завоевала Милена Видманова, которая показала результат в 98 точных выстрелов в квалификации и была вынуждена доказывать свое право на участие в следующем этапе на перестрелке. В полуфинале Милена поразила 10 мишеней, после чего выиграла еще одну перестрелку и вышла в медальный матч. Итогом стало 12 попаданий и третье место.

Виктория Туганова, представляющая Республику Татарстан, не смогла пробиться в финал. После квалификации девушка шла в лидирующей группе, но в полуфинале набрала только 7 очков и завершила соревнования на седьмой строчке.

Ранее, с 15 по 20 апреля, в Орле прошел чемпионат России по армрестлингу. В соревнованиях приняли участие 373 спортсмена из 53 регионов страны. По итогам трех соревновательных дней сборная команда Республики Татарстан заняла третье место.

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Разиль Самигуллин