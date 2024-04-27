ФАС признала ненадлежащей рекламу детской карты «Альфа-Банка»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала ненадлежащей рекламу «Альфа-Банка», в которой утверждалось, что «Альфа-Банк» — лучший мобильный банк». Пояснение «по версии Markswebb» приводилось трудным для восприятия способом и в течение короткого времени.

ФАС выдала банку предписание о прекращении нарушения рекламного законодательства.

Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) согласовала цены на первые отечественные дженерики, предназначенные для снижения риска инфарктов и инсультов. Препараты «Тиказалис» и «Тикагрелор» получили одобрение ФАС в рамках МНН «Тикагрелор».

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Разиль Самигуллин