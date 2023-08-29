Расходы консолидированного бюджета Татарстана за семь месяцев составили 257,5 млрд рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

За январь-июль 2023 года расходы консолидированного бюджета Татарстана достигли 257,5 млрд рублей. Об этом сообщила заместитель министра финансов республики Гела Герасимова на пресс-конференции.



— Расходы консолидированного бюджета республики Татарстан за семь месяцев составили 257,5 млрд рублей. Расходы республиканского бюджета — 217,7 млрд рублей, местных бюджетов — 85 млрд рублей, — рассказала она.

Самый большой раздел расходов консолидированного бюджета региона — социально-культурная сфера. На него проходится больше половины — 56% — от общего объема расходов.

В частности, на образование объем расходов консолидированного бюджета Татарстана в 2023 году достигнет 132,7 млрд рублей. За семь месяцев исполнение по этой статьей составило 74,6 млрд рублей, уточнила заместитель министра финансов республики.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

По словам Гелы Герасимовой, поступившие доходы и остатки бюджетных средств на начало года позволили Татарстану полностью выплатить зарплаты, обеспечить выполнение майских указов президента России Владимира Путина и так далее.

Заместитель министра финансов Татарстана Алла Анфимова сообщила, что за семь месяцев 2023 года с территории республики мобилизовано налоговых и неналоговых доходов в объеме 645,6 млрд рублей. Из них 383,1 млрд рублей поступило в федеральный бюджет, 262,5 млрд рублей — в консолидированный бюджет республики

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Татьяна Демина