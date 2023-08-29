Полномочный представитель президента России в ПФО прибыл в Казань
В Казань с рабочим визитом прилетел полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров. Его встретил председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин.
Игорь Комаров примет участие в пленарном заседании второго Казанского глобального молодежного саммита. Также у него запланировано несколько встреч.
Два месяца назад Игорь Комаров встречался с раисом Татарстана Рустамом Миннихановым. На Петербургском международном экономическом форуме стороны обсудили рабочие вопросы, связанные с реализацией проектов в Приволжском федеральном округе.
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