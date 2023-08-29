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Полномочный представитель президента России в ПФО прибыл в Казань

13:28, 29.08.2023
Полномочный представитель президента России в ПФО прибыл в Казань
Фото: kremlin.ru

В Казань с рабочим визитом прилетел полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров. Его встретил председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин.

Игорь Комаров примет участие в пленарном заседании второго Казанского глобального молодежного саммита. Также у него запланировано несколько встреч.

Два месяца назад Игорь Комаров встречался с раисом Татарстана Рустамом Миннихановым. На Петербургском международном экономическом форуме стороны обсудили рабочие вопросы, связанные с реализацией проектов в Приволжском федеральном округе.

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Айрат Назипов
ОбществоВласть Татарстан

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