В Татарстане три недели подряд растет число госпитализаций пациентов с коронавирусом

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

В Татарстане третью неделю подряд растет число госпитализаций пациентов с коронавирусом. С 21 по 27 августа в больницы попали 34 человека — на 21,4% больше, чем за предыдущие семь дней, подсчитало «Реальное время», изучив данные федерального оперштаба по борьбе с распространением COVID-19.



С 31 июля по 6 августа госпитализировали 21 татарстанца, заболевшего коронавирусом — на 19% меньше, чем за 24—30 июля. С 7 по 13 августа в больницы попали 23 татарстанца — на 9,5% больше, чем за предыдущие семь дней. С 14 по 20 августа госпитализировали 28 жителей республики — на 21,7%, больше, чем за предшествующую неделю.



realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

По последним данным, с начала пандемии в Татарстане выявили 206 803 случая заражения COVID-19. Вылечили от него 204 685 больных. Умерли из-за коронавируса 2 010 татарстанцев.

Вся важная информация о коронавирусе в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени».

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Татьяна Демина