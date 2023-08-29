Рустам Минниханов предложил организовать производство национальных костюмов в Татарстане

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Раис Татарстана Рустам Минниханов посетил выставку воссозданной традиционной одежды «Казанское Поволжье: образы народной культуры». Во время визита он предложил организовать производство национальных костюмов в республике.

— Очень достойная работа, интересная экспозиция. Следующий шаг — нужно организовать производство, чтобы люди при желании могли купить понравившиеся национальные костюмы. Эту работу нужно вести с мастерами народных промыслов и ремесел, — цитирует Минниханова его пресс-служба.

Выставка является историко-этнографическим проектом по созданию реконструированной традиционной одежды народов Поволжья второй половины XIX — первой половины XX в., проживающих на территории Татарстана: русских, татар, чувашей, башкир, марийцев, мордвы, удмуртов. Многие элементы костюмных комплексов выполнены вручную на основе сохранившихся музейных экспонатов и частных коллекций.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Работа выставки продлится до 1 октября 2023 года. В дальнейшем выставочная экспозиция разместится на постоянной основе в здании Дома дружбы народов Татарстана.

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Айрат Назипов