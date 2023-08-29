Подозреваемый в неуплате налогов «Казаньавтотранс» подал на банкротство

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Как выяснило «Реальное время», ООО «Казаньавтотранс», на чье руководство недавно было возбуждено уголовное дело, подало на собственное банкротство. По версии СК, с 2018 по 2021 год компания уклонялась от уплаты налогов на сумму в более чем 173,6 миллиона рублей. При этом тогда ее обороты достигали полмиллиарда рублей. Прошлый же год фирма закончила с убытками, а сейчас ее счета и вовсе заблокированы по решению Федеральной налоговой службы. Подробности — в материале «Реального времени».

В прошлом году обороты компании рухнули и она потерпела убытки

ООО «Казаньавтотранс» занималось услугами по перевозке грузовым транспортом. На рынке компания существует еще с 2007 года, но вот публикует свою финансовую отчетность лишь с 2010-го. Что касается последних пяти лет, то, как было сказано выше, фирма имела неплохие показатели:

В 2018 году ее выручка составляла 587 млн рублей, а чистая прибыль — 9,8 млн. В 2019-м обороты снизились до 505,9 млн, а прибыль наоборот увеличилась до 10,1 млн. В пандемийный — 2020-й, как и большинство компаний, «Казаньавтотранс» ожидало хоть и небольшое, но падение — выручка в 478 млн и прибыль в 4,5 млн. В 2021-м ситуация начала исправляться — 493 млн рублей выручки и 8,9 млн рублей прибыли.

В прошлом году обороты рухнули (159,8 миллиона рублей) и предприятие потерпело убытки в 28,4 миллиона рублей. Тогда же из компании ушли сразу десять сотрудников, а налоги полностью перестали выплачиваться. По этой причине на сегодняшний день все ее счета являются заблокированными в соответствии с решением ФНС от 18 августа текущего года. А еще 14 августа этого года организация подала в суд заявление на собственное банкротство.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Восемь фиктивных сделок и уклонение от уплаты НДС

«Реальное время» попыталось связаться с единственным владельцем «Казаньавтотранс» Маратом Закировым, однако это не удалось. На телефонные звонки по всем имеющимся номерам компании отвечает бот, сообщающий, что теперь они находятся в свободной продаже. Домен ее сайта также оказался недействительным, а компания пропала с электронных карт.

Напомним, 18 августа, в день, когда счета «Казаньавтотранс» были заблокированы, следователи возбудили уголовное дело по п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 199 УК России («Уклонение от уплаты налогов») на руководство компании. Как рассказал старший помощник руководителя СУ СКР по Татарстану Андрей Шептицкий, ущерб государству превысил 173 млн рублей.

— По версии следствия, в 2018—2021 годах руководство ООО путем внесения в налоговые декларации и иные документы заведомо ложных сведений о фиктивных взаимоотношениях с 8 контрагентами уклонилось от уплаты НДС и налога на прибыль организаций на сумму более 173,6 млн рублей, — озвучил он версию ведомства.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Несмотря на все это, компания по-прежнему имеет в лизинге два автомобиля, договор по которым истечет только в следующем году.

«Реальное время» направило запрос в СК с целью узнать, как продвигается расследование уголовного дела. Ответ будет опубликован по получении.

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Максим Кокунин