Более 700 тысяч россиян переехали из аварийного жилья с 2019 года

Вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил, что в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» с 2019 года расселено более 700 тысяч россиян из 11,8 млн кв. м аварийных домов. Программа реализуется по поручению президента.

Марат Хуснуллин подчеркнул важность расселения аварийного жилья, поскольку это дает людям возможность переехать из непригодных для жизни домов, а также повысить качество среды в населенных пунктах.

Лидерами по количеству переселенных из аварийного жилья граждан стали:

ХМАО — 50,9 тыс. человек;

Пермский край — 47 тыс. человек;

ЯНАО — 43,9 тыс. человек;

Республика Саха (Якутия) — 40,5 тыс. человек;

Кемеровская область — 28,9 тыс. человек.

Глава минстроя Ирек Файзуллин рассказал, что с начала 2024 года расселены 19,3 тыс. человек из 309 тыс. кв. м непригодного жилья. Всего в этом году планируется расселить 1,8 млн кв. м аварийных площадей, на которых проживают 98,6 тыс. граждан.

Напомним, за 2023 год в России было построено более 110 млн кв. м жилья, что стало рекордным показателем за всю историю страны. Рост объемов строительства составил около 8% за год и более чем на четверть за четыре года.

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Разиль Самигуллин