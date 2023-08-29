В суд Казани под конвоем доставлен уволенный сотрудник прокуратуры Татарстана

В ближайшее время Советский райсуд Казани приступит к рассмотрению ходатайства СК об аресте бывшего начальника отдела прокуратуры Татарстана Алия Купова. Бывшего куратора расследований СК подозревают в получении взятки на общую сумму 110 тысяч рублей — новеньким «айфоном», передает из суда журналист «Реального времени».



В суд задержанный прибыл под конвоем, но без наручников. Его сопровождала адвокат.

По версии силовиков, незаконное вознаграждение Купов получил за возврат полицейскими следователями вещдока — мобильного телефона обвиняемой в покушении на наркосбыт уроженки Армении. Посредницей передачи взятки в СК считают близкую подругу Купова Евгению Покровскую. 28 августа ее арестовали по обвинению в посредничестве взяточничеству и незаконной организации проституции.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

11 августа Купов был уволен из прокуратуры Татарстана по отрицательным мотивам, после чего его бывшее начальство направило в СК представление о привлечении экс-прокурора к уголовной ответственности по признакам превышения должностных полномочий. Однако следователи усмотрели в этой истории более тяжкий, коррупционный состав.

По данным источников «Реального времени», дело против Купова, Покровской и неустановленных лиц возбудили 26 августа, а вчера подозреваемый явился с адвокатом на допрос в СК и был задержан.

Напомним, в прокуратуре РТ Купов несколько лет курировал ход расследования всех уголовных дел органов Следкома по РТ.

Как Купов отбивался от ареста, и кто из его бывших коллег стал свидетелем обвинения — в репортаже «Реального времени».