Игорь Комаров похвалил Татарстан за поддержку традиций и нравственное воспитание молодежи

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В Татарстане с особой ответственностью относятся к поддержке традиций и нравственному воспитанию подрастающего поколения. Такое заявление сделал полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров на пленарном заседании Казанского глобального молодежного саммита.

Он подчеркнул, что Россия рассматривает традиционные ценности как основу развития общества, позволяющую укреплять суверенитет, обеспечивать единство многонациональной и многоконфессиональной страны.

— Понимая значимость этих вопросов, запланировали в конце сентября окружной совет по этой теме с участием всех высших должностных лиц регионов Поволжья, федеральных органов власти, крупных экспертных и общественных организаций, — сказал он.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Полпред пригласил к участию в окружных общественных проектах молодежь из дружественных стран.

Игорь Комаров прилетел в столицу Татарстана сегодня. Помимо посещения саммита, он планирует провести несколько встреч в регионе.

Накануне в столице Татарстана начал работу II Казанский глобальный молодежный саммит. В нем участвуют 140 делегатов из 30 стран мира, в том числе из Турции, Ливии, Таджикистана, Ливана, Сенегала, Палестины и Камеруна.

Мероприятие продлится до 30 августа. Главная цель саммита — роль традиционных ценностей в воспитании детей и молодежи.

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Айрат Назипов