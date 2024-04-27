Десять фигурантов предстанут перед судом по делу о хищении 209 млн рублей у вкладчиков «Финико»

Следователи МВД России завершили предварительное расследование уголовного дела в отношении десяти человек, обвиняемых в хищении более 209 миллионов рублей у вкладчиков интернет-проекта «Финико».

По данным следствия, с 2018 по 2021 год обвиняемые, действуя в составе преступной группы, состоящей из семи структурных подразделений, обманным путем похитили крупную сумму денег у участников проекта.

Были проведены масштабные следственные действия, включая обыски, допросы более 1000 свидетелей, экспертизы. Уголовное дело, состоящее из 342 томов, направлено в суд Казани. Предварительное следствие в отношении других организаторов проекта, находящихся в международном розыске, продолжается.

Напомним, под Новый год в Вахитовский райсуд Казани поступило дело первой фигурантки дела криптопирамиды Finiko Лилии Нуриевой, некогда заработавшей титул «звезды 10-го уровня» в так называемом проекте автоматической генерации прибыли.

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Разиль Самигуллин