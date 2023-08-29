Заболеваемость COVID-19 в Татарстане снизилась более чем на четверть

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

В Татарстане за прошлую неделю снизилась заболеваемость коронавирусом. С 21 по 27 августа COVID-19 подтвердился у 39 татарстанцев, что на 27,7% меньше, чем за предыдущие семь дней, подсчитало «Реальное время», изучив данные федерального оперштаба по борьбе с распространением инфекции.



Напомним, на протяжении двух недель в Татарстане заболеваемость коронавирусом не снижалась. С 7 по 13 августа и с 14 по 20 августа в республике фиксировали по 54 новых случая заражения.

По последним данным, с начала пандемии в Татарстане выявили 206 803 случая заражения COVID-19. Вылечили от него 204 685 больных. Умерли из-за коронавируса 2 010 татарстанцев.

realnoevremya.ru

Вся важная информация о коронавирусе в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени».



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Татьяна Демина