В Татарстане образовались новые закрепленные охотничьи угодья

Фото: realnoevremya.ru/Роман Хасаев (архив)

В Алькеевском и Ютазинском районах Татарстана образовались новые закрепленные охотничьи угодья, сообщили в Комитете республики по биоресурсам.



В Алькеевском районе появилось охотничье хозяйство «Хузангаевское», в Ютазинском районе — «Тургай».

В связи с этим изменились границы общедоступных охотничьих угодий указанных районов. С границами охотничьих угодий можно ознакомиться, пройдя по ссылке.

Разрешения, выданные на добычу копытных животных и пернатую дичь в предстоящий сезон охоты в общедоступные охотничьи угодья Алькеевского и Ютазинского районов, будут действовать и на территории вновь образованных охотничьих хозяйств.

Разрешения на добычу пушных животных, планируемые к выдаче на предстоящий сезон охоты в общедоступные охотничьи угодья Алькеевского и Ютазинского районов, на территории вновь образованных охотничьих хозяйств действовать не будут.

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Маргарита Головатенко