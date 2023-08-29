«Наших детей просто игнорируют»: в каких районах Казани не хватает школ

Мэрия отвечает, что на строительство пока нет денег

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Жители Казани продолжают регулярно жаловаться на нехватку школ. Горожане пишут жалобы в соцсетях мэрии, но получают один и тот же ответ — «нет финансирования». Больше всего в школах нуждаются, судя по активности пользователей соцсетей, ЖК «МЧС», «Новые Горки», жилмассив Кульсеитово, поселки Вишневка и Привольный. Что о проблемах пишут жители и как на это реагируют чиновники — в нашем материале.

«Дома новые построили, школы рядом нет»

На отсутствие школы регулярно жалуются обитатели жилых комплексов «МЧС», «Триумф» и «Комос», которые находятся на улице Губкина. Местные жители говорят, что до ближайшего учебного заведения им приходится вместе с детьми добираться по 20 минут.

— Дома новые построили ЖК «МЧС», ЖК «Триумф» и ЖК «Комос» на Губкина, рядом школы нет, приходится 20 минут и более добираться до школы, — пишет местная жительница Анна.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В мэрии говорят, что понимают обеспокоенность жителей, но сделать пока ничего не могут, так как нет денег на строительство школы. Как объясняют в исполкоме, федеральная программа по строительству учебных заведений уже исполнена до 2024 года.

— Действительно, в городе имеется нехватка мест в общеобразовательных организациях, и мы делаем все возможное для организации учебного процесса каждого ребенка. Как сообщает Управление образования, школы строятся за счет федерального бюджета, мы ждем включения школы в указанном вами микрорайоне в федеральную программу. До 2024 года она реализована в полном объеме, а на последующие годы она еще не сформирована, — отвечают в городской администрации.

Добавим, что вопрос со строительством школы в многострадальном ЖК «МЧС» стоит уже давно. Добиться ее строительства от властей местные жители не могут уже несколько лет. Как говорили жильцы, им обещали новое учебное заведение на 1,5 тысячи мест, но ситуация не меняется годами. В исполкоме отвечали людям, что на земельном участке, где должна быть школа, расположены складские помещения и здание Федерального ГКУ «Приволжский региональный поисково-спасательный отряд МЧС России». Поэтому размещение школы и детского сада станет возможным в этом районе только после того, как все эти здания будут переданы в собственность республики. А пока этого не произошло, власти Казани не могут даже установить сроки строительства учебных заведений.

«Очень нужна школа»

Еще один проблемный ЖК — это «Новые Горки». Не бывает и дня, чтобы местные жители не жаловались на отсутствие школы в этом новом жилом комплексе. Жильцы указывают на то, что учебное заведение им обещали сами же городские чиновники, а сейчас говорят о нехватке денег.

— Очень нужна школа в ЖК «Новые Горки», земельный участок под нее уже выделен. Молодой, активно застраиваемый район, все школы в округе переполнены, — жалуется Евгения.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

В мэрии ответили, как обычно: денег нет. Городские власти обещали построить школу в этом жилом комплексе еще год назад. Чиновники говорили о том, что ЖК находится у них в приоритете, но прогресса по этому вопросу пока не видно.

«Микрорайоны сильно заселены»

Также страдают от нехватки школ «М-14» и «Лаишевский узел». О строительстве образовательного учреждения жители просят не только исполком города, но и раиса Татарстана Рустама Минниханова.

— Прошу вас выделить финансирование на строительство двух школ в микрорайонах «М-14» и «Лаишевский узел» города Казани. Микрорайоны сильно заселены, а до ближайшей школы далеко возить детей. В наших микрорайонах проживает много социальных работников, включая врачей и учителей, а также молодые семьи с детьми, — сетует Елена.

— У нас много подростков и детей, при этом отсутствуют детские клубы и спортзалы для развития подростков, что исправится только с появлением муниципальных школ. Другие муниципальные заведения, подходящие для этого, здесь отсутствуют. Школы нужны, пожалуйста, — также добавляет Денис.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Такая же проблема и в жилмассиве Кульсеитово. Местные жители пишут, что им уже выделили место под строительство школы, но проект так и не могут реализовать.



— Место выделено, жители вынуждены возить детей в город. Население становится больше, с утра пробки, — подчеркивает Радик.

Остро стоит вопрос и со школой в поселках Привольный и Вишневка, причем, по словам местных жителей, уже 10 лет: «А почему дети поселков Привольный и Вишневка не могут сесть за парты школы в своем поселке? С 2012 года мэрия Казани «футболит» наших детей и ничего (!!!) не делает, чтобы в поселках появилась школа. Даже не пытается скрывать, что школа в наших поселках им неинтересна. Наших детей просто игнорируют. Что надо сделать, чтобы на наших детей обратили внимание?».

— Чтобы уменьшить масштабы нехватки образовательных учреждений, в этом году в Казани строятся четыре новые школы на 6 тыс. мест — рекордное количество школ, построенных в нашем городе за год. Очень надеемся, что и в следующие федеральные программы заявки Казани также попадут, и особенно по тем участкам, где потребность в них высока, включая поселки Вишневка и Привольный. Как сообщают в Управлении образования, письмо о приоритетной потребности строительства учреждения в поселках Привольный и Вишневка в рамках федеральной программы также направлено в Министерство образования и науки РТ, — ответили в исполкоме.

«Остается острая потребность в возведении школ»

Как сообщил начальник Управления образования города Ирек Ризванов, в Казани на сегодняшний день почти 30 микрорайонов нуждаются в новых школах.

— Безусловно, Казань — один из рекордсменов в стране по вводу в эксплуатацию объектов образования. Однако все же остается острая потребность в возведении школ. Почти три десятка микрорайонов испытывают потребность в школах, — сказал Ризванов.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Он добавил, что, несмотря на активное строительство новых школ, оно не поспевает за увеличением количества наших школьников. В свою очередь мэр города Ильсур Метшин заявил: Казани на строительство новых школ требуется несколько годовых бюджетов столицы Татарстана. Власти нуждаются в еще большем финансировании. По его словам, больше Казани строит социальных объектов в России только Москва.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».