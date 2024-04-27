Премия «Электронная буква — 2024» объявила прием заявок на новый сезон

Фото: Предоставлено пресс-службой группы компаний «ЛитРес»

«Электронная буква» — крупнейшая в России литературная премия в области электронных и аудиокниг. Она была учреждена в 2011 году группой компаний «ЛитРес», а с 2017 года вручается digital-авторам и чтецам со всего мира, которые опубликовали произведения на русском языке. В прошлом году 2 337 человек из России и 32 стран подали заявки на соискание премии.

В седьмом сезоне заявки будут принимать с 25 апреля по 2 августа. В сентябре эксперты премии объявят длинный список, а в декабре — короткий. Победителей назовут в марте 2025 года, тогда же пройдет церемония награждения. В этом году общий призовой фонд «Электронной буквы» составит более 24 млн рублей. Победители в номинациях «Книга года» и «Голос года» получат по 300 тыс. рублей, в номинации «Дебют года» — 100 тыс. рублей. Кроме этого, будут призы в 14 специальных номинациях.

Церемония награждения победителей премии «Электронная буква—2023». Предоставлено пресс-службой группы компаний «ЛитРес»

Экспертами премии в 2024 году станут шеф-редактор группы компаний «ЛитРес» Екатерина Писарева, литературные обозреватели Гузель Зиятдинович и Артем Роганов, книжный критик и блогер Галина Лукас и многие другие. А координатором экспертного совета «Электронной буквы» останется руководитель книжных проектов издательства «Эксмо» Юлия Селиванова.

Произведения, которые войдут в короткий список, будет оценивать специальное жюри. В него войдут:

актер театра и кино, писатель и телеведущий Сергей Чонишвили;

актриса театра и кино Марьяна Спивак;

филолог, культуролог и писатель Николай Жаринов;

писательница Ксения Буржская;

писатель Алексей Сальников;

теле- и радиоведущий Антон Комолов;

ведущий вечернего шоу на радио MAXIMUM, педагог по технике речи Константин Михайлов;

стендап-комик и креативный продюсер шоу «Женский стендап» Зоя Яровицына.

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Екатерина Петрова