В Калуге предотвратили теракт на объекте критической инфраструктуры

В ФСБ заявили о предотвращении теракта на «объекте критической инфраструктуры», задуманного сторонником «Азова»*. У предполагаемого террориста нашли компоненты самодельной бомбы и инструкции, пишет RT со ссылкой на ведомство.

— Пресечена противоправная деятельность гражданина России, жителя Калужской области, который инициативно установил и поддерживал связь с представителями украинского военизированного формирования, а также по их заданию намеревался совершить террористический акт, — рассказали в ФСБ.

Также выяснилось, что задержанный хотел уехать воевать на Украину на стороне ВСУ.

realnoevremya.ru (архив)

По факту происшествия возбуждено дело о приготовлениях к госизмене, к теракту, участию в деятельности террористической организации и прохождении обучения в целях терроризма.



В начале августа в Национальном антитеррористическом комитете (НАК) сообщили, что с февраля 2022 года в России предотвратили 188 преступлений террористической направленности. В большинстве случаев подготовкой терактов занимались молодые люди, имеющие низкие моральные качества и ведущие маргинальный образ жизни. Они были подвержены воздействию радикальных идей и не задумывались о последствиях своих поступков.



* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.

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Айрат Назипов