За «наркомана» ответит гаишник? Протоколы на невиновного в Казани обернулись делом против инспектора

Фото: Динар Фатыхов

История нижегородского водителя Павла Куликова, который, не приезжая в Казань, был заочно лишен прав за наркоманию за рулем, сегодня получила продолжение. Прокуратура Татарстана после публикации «Реального времени» добилась возбуждения уголовного дела о превышении полномочий с причинением тяжких последствий.



«Дело возбуждено в Следственном комитете по постановлению заместителя прокурора республики Юлии Наумовой», — сообщил представитель прокуратуры РТ Руслан Галиев. И уточнил — в преступлении подозревают сотрудника ГИБДД Казани, составившего протоколы на невиновного жителя Нижегородской области в сентябре 2021 года.

В ходе проверки надзорного ведомства опубликованная «РВ» информация подтвердилась. В ночь с 17 на 18 сентября 2021 года сотрудники ГИБДД остановили в Казани автомобиль BMW X5 и заподозрили водителя в управлении в состоянии опьянения. По данным прокуратуры, ни водительского удостоверения, ни иных документов для подтверждения личности при задержанном не оказалось. Сам он представился жителем Нижегородской области и отказался проходить медицинское освидетельствование на наркотики, после того как тест на алкоголь дал отрицательный результат.

Далее полицейские сличили названные водителем ФИО с данными служебной базы и возбудили на нижегородца Куликова два административных дела — о потреблении наркотиков без назначения врача и отказе от освидетельствования. На основании этих материалов два мировых судьи вынесли решения — первый лишил Куликова водительских прав на 1,5 года и оштрафовал на 30 тысяч рублей, второй наказал его же штрафом в 4 тысячи рублей.



Собственно по информации об этих штрафах в «Госуслугах» настоящий Куликов и узнал о случившемся, стал пытаться оспорить решения судов. Но в итоге добился лишь отмены штрафа в 4 тысячи. Рассматривающий дело в апелляции судья Вахитовского райсуда истребовал в ГАИ видеозапись того задержания и установил — наркоман за рулем BMW на Куликова даже не похож. Однако коллеги этого судьи и судьи Шестого КСОЮ столь детально вникать в историю не стали. В итоге штраф в 20 тысяч и лишение прав до сих пор не отменены.

«Проведенной проверкой предварительно установлена личность реального водителя, им оказался житель Республики Марий Эл», — сообщил «Реальному времени» представитель прокуратуры РТ Руслан Галиев.

К слову, уголовное дело на инспектора может стать тем новым основанием для отмены заочного решения суда о наказании без вины виноватого.

— Я думаю, это должно было произойти, ситуация ни в какие рамки здравого смысла уже не помещалась. В целом это будет показательный момент другим сотрудникам правоохранительных органов. И людям, которые попадут в похожую ситуацию, будет выйти из нее проще, — прокомментировал новость о возбуждении дела потерпевший Павел Куликов.

Подробности этой истории — в материале «Реального времени».

Ирина Плотникова