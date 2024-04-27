В Советском районе Казани появится новая школа

В Советском районе Казани рядом с ЖК «Новые Горки» на улице Родины завершается строительство школы на 1224 места. Открытие школы запланировано на 1 сентября 2024 года, а все строительные работы будут завершены к 1 августа.

Образовательное учреждение будет иметь эколого-технологический профиль. В школе будут оборудованы столовая на 612 мест, расширенный спортивный зал и профильные кабинеты для химии и биологии. Общий процент готовности школы составляет 25,5%.

С ходом строительных работ ознакомился мэр Казани Ильсур Метшин. Он подчеркнул важность строительства объектов социальной инфраструктуры в городе и напомнил, что за последние 10 лет в Казани было построено 90 детских садов и 25 школ.

Школа разместится в здании площадью 25,4 тыс. кв.м. На трех этажах расположатся учебные кабинеты, обеденный зал на 612 мест и актовый зал. Также в школе будет оборудован спортзал, оформленный в цветах Универсиады, которая проходила в Казани в 2013 году.

Коллектив школы еще набирают, но уже известен директор. Им станет Гульназ Галеева. В учебном заведении планируется углубленное изучение биологии и химии (микробиологии, органической, неорганической и аналитической химии), а также промышленной экологии и экобиотехнологии.

Выпускники школы смогут решать ресурсосберегающие эколого-технологические задачи, направленные на улучшение качества жизни людей. Напомним, в Кировском районе Казани планируют построить две школы на 1501 место каждая. Возведение учебных заведений решит проблему с нехваткой мест в школах в районе ЖК «Волжская гавань».

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Разиль Самигуллин