Более 413 тысяч татарстанцев проголосовали за объекты благоустройства

На субботнем совещании в Доме правительства Татарстана обсудили ход онлайн-голосования по выбору общественных пространств, которые будут благоустроены в следующем году. Министр строительства, архитектуры и ЖКХ республики Марат Айзатуллин сообщил, что на данный момент проголосовали 413 210 жителей республики.

Раис РТ Рустам Минниханов напомнил, что у татарстанцев есть еще четыре дня, чтобы сделать свой выбор. В 2025 году в республике будут благоустроены те общественные пространства, которые наберут больше всего голосов.

Объекты отбирают для благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда». В этом году от Татарстана участвуют 273 общественных пространства во всех 45 муниципальных образованиях и 1,55 тысячи дворов. Проголосовать можно на сайте gorodsreda.tatar.ru, на портале и в приложении «Услуги РТ». Онлайн-голосование завершится 30 апреля.

Напомним, за прошедшие две недели в адрес программы «Наш двор» поступило 368 обращений от граждан. Всего с начала года — 1 060 обращений. Об этом сообщила директор Фонда «Институт развития городов РТ» Наиля Зиннатуллина.

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Разиль Самигуллин