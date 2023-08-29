Китайцы задолжали казанскому подрядчику выплату за стройку бизнес-центра «Парк Хуамин» в Москве

Как казанцы помогали строить китайский БЦ

Как стало известно «Реальному времени», в Москве на стройке китайского делового центра «Парк Хуамин» задолжали казанскому подрядчику — ООО «Алюминиевые фасадные конструкции». Фирма подала иск к компании «Китайстрой», выступившей заказчиком работ.

По договору подряда, казанцы должны были изготовить и смонтировать наружные и внутренние светопрозрачные конструкции из профильных систем на объекте заказчика: многофункциональный комплекс «Китайский деловой центр «Парк Хуамин» по ул. Вильгельма Пика, вл. 14. Стороны также подписывали допсоглашения об изменении общей стоимости работ и порядка расчетов. Выпуск и монтаж изделий оценили в 10,45 млн рублей, в том числе НДС 20% — 1,74 млн. Затем сумма контракта выросла на 3,34 млн рублей, в том числе НДС 20% — 0,557 млн.

Кроме того, участники сделки договорились, что оплату (в том числе аванса) по настоящему договору вместо заказчика — ООО «Китайстрой» — может производить застройщик объекта — ООО «Парк Хуамин». Владельцем первой фирмы является Всекитайская акционерная строительная корпорация с ограниченной ответственностью (зарегистрирована в Пекине), а второй — Китайская международная инвестиционная корпорация «Хуамин», ЛТД (также зарегистрирована в Пекине).

Казанцы должны смонтировать светопрозрачные конструкции на объекте — китайский деловой центр «Парк Хуамин». скриншот realnoevremya.ru/ yandex.ru/maps

Новая площадка для укрепления дружбы Москвы и Пекина

Казанская фирма представила акты о приемке выполненных работ на сумму 10,247 млн рублей. Документы были подписаны заказчиком без претензий по качеству и целостности. Кроме того, «Китайстрой» оплатил аванс в размере 5 млн рублей, а «Парк Хуамин» — в соответствии с условиями договора — еще 3,049 млн рублей. Подрядчик обратился к заказчику с досудебным требованием выплатить еще 2,199 млн.

Заказчик указал на существенные нарушения сроков выполнения работ по договору, а также отсутствие представления исполнительной документации в момент предъявления выполненных работ к приемке. Однако суд отмел эти доводы — по его мнению, китайцы не представили доказательств предъявленных претензий. В результате иск был удовлетворен — с «Китайстроя» в пользу казанской компании арбитраж постановил взыскать 2,199 млн рублей долга, 4 398 рублей договорной неустойки, а также 34 тысячи рублей судебных расходов.

Заказчик указал на существенные нарушения сроков выполнения работ по договору. скриншот realnoevremya.ru/ yandex.ru/maps

Многофункциональный комплекс «Китайский деловой центр «Парк Хуамин» представляет собой несколько зданий общей площадью 100 тысяч кв. м. Среди них 22-этажная пятизвездочная гостиница на 340 номеров Crowne Plaza, 12-этажный апарт-отель на 100 апартаментов, четырехэтажный корпус общественного назначения и 21-этажное офисное здание. На двух подземных уровнях проектом предусмотрено размещение 642 автомобилей.

Китайский деловой центр позиционируют как новую столичную площадку для укрепления дружбы и партнерских отношений между Москвой и Пекином.



Василя Ширшова