В Татарстане дорожников засыпало грунтом при строительстве трассы Шали — Бавлы — возбуждено уголовное дело

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В Новошешминском районе Татарстана 29 августа около 11.00 троих дорожных рабочих засыпало грунтом на строительстве трассы Шали — Бавлы. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил охраны труда (ч. 2 ст. 143 УК России), сообщает СУ СКР по республике.

По данным ведомства, погиб 51-летний рабочий. Два дорожника получили травмы. Причина происшествия устанавливается.

— На место происшествия выехал прокурор Новошешминского района Руслан Гизятов. Организована проверка соблюдения требований охраны труда. Обстоятельства выполняются, — рассказал старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев. Районная прокуратура взяла расследование дела на контроль.

По данным ГУ МЧС России по Татарстану, обвал грунта произошел при земляных работах . До прибытия на место происшествия пожарного подразделения очевидцы извлекли из-под завала мужчину 1994 года рождения. У него диагностировали «ушиб грудной клетки» — он госпитализирован в Новошешминскую Центральную районную больницу.

Напомним, Шали — Бавлы станет платной автомагистралью и составным участком международного транспортного коридора Европа — Западный Китай. Строительство трассы условно разделено на четыре участка: «Сорочьи Горы — Шали (М-7)» — 40 км, мостовой переход через Каму у села Сорочьи Горы — 14 км, «Алексеевское — Альметьевск» — 145 км и «Альметьевск — Бавлы (М-5)» — 100 км.



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Татьяна Демина