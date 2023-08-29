Из кадрового резерва — в Дом дружбы народов: главным по отношениям с мигрантами стал Тимур Кадыров

«Это большая честь и большое доверие»

Новым директором Дома дружбы народов Татарстана назначили Тимура Кадырова. Эту информацию он подтвердил в разговоре с корреспондентом «Реального времени».

— Для меня это большое доверие, которое показывает руководство республики. Возглавить Дом дружбы народов и вести деятельность по сохранению и популяризации межнациональных отношений, сохранять гармонизацию межнациональных отношений, сохранять культуру и традиции наших народов — это большая честь и большое доверие, которое я буду стараться оправдать. Буду работать во благо Татарстана, — подчеркнул он.

Как изданию рассказала министр культуры республики Ирада Аюпова, Кадырова назначили на новую должность благодаря его опыту работы по направлению укрепления межнациональных отношений.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

— Он работал в кадровом резерве, и его работа была связана именно с тематикой гармонизации межнациональных отношений и правовым регулированием вопросов мигрантов. Он предлагал сформировать платформу цифровую, у него исследовательская работа была связана с этой тематикой. Он работал долгое время в Доме дружбы народов и, кроме того, возглавляет «Молодежную Ассамблею народов Татарстана», — пояснила она.

Тимур Кадыров родился в Узбекистане в 1988 году, окончил КГМУ, проходил ординатуру в КГМА и получил образование в КФУ по специальности «история и востоковедение». С 2014 года возглавляет «Молодежную Ассамблею народов Татарстана». В 2020 году назначен заместителем председателя Общественной палаты республики.

Ожидается смещение приоритетов

«Реальное время» сообщало, что 2 августа директор Дома дружбы народов Татарстана Ирек Шарипов покинул пост. Об этом рассказала министр культуры республики Ирада Аюпова.

Она отметила, что Шарипов покинул должность по собственному желанию. Информацией, на какую должность он перешел, министр не располагает.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Она отметила, что Дом дружбы народов сейчас занимается не только проведением мероприятий, но и регулированием ряда правовых вопросов среди людей, пребывающих на территории Татарстана и на территории России:

— В любом случае на будущее самый главный вопрос — это смещение приоритетов работы Дома дружбы народов, — заключила Аюпова.

Ирек Шарипов родился в Агрызском районе Татарстана, окончил в 1993 году КГУ по специальности «журналистика». Он возглавлял Дом дружбы народов республики с 2012 года. С 2017 года — заместитель председателя совета Ассамблеи народов России и совета Ассамблеи народов Татарстана, с 2019 года — заместитель председателя совета общественной организации «Федеральная национально-культурная автономия татар».

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Елизавета Пуншева