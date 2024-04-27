В музее современного искусства «Гараж» в Москве прошли обыски

По данным telegram-канала «Осторожно новости», вчера в главном корпусе музея современного искусства «Гараж» в московском парке Горького прошли обыски. Сотрудники музея сказали, что силовики изучали документы, которые связаны с маркетинговой и выставочной деятельностью музея. По информации telegram-канала BRIEF, целью обысков могла стать хранящаяся в архиве музея «ЛГБТ-литература» (движение ЛГБТ признано в РФ экстремистской организацией).

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Екатерина Петрова