Движение по Горьковскому шоссе в Казани частично ограничат с 29 апреля

С 17.00 29 апреля до 12.00 30 апреля на участке Горьковского шоссе в Казани будет частично ограничено движение транспорта. Это связано с реконструкцией надземного пешеходного перехода. Об этом сообщили в Комитете внешнего благоустройства города.

Проезжую часть и тротуар возле здания №4 в направлении улиц Можайского и Болотникова перекроют частично. В связи с этим движение транспорта будет осуществляться по одной полосе в каждую сторону.

Всего в рамках проекта будут построены пять надземных и три подземных пешеходных перехода, реконструирован один подземный переход, возведены три разворотные петли, один тоннель и одна эстакада.

Напомним, реконструкция Горьковского шоссе завершится в ноябре. Благодаря ремонту пропускная способность транспортной артерии увеличится в два раза и составит до 11 тысяч автомобилей в час. Количество полос увеличится с трех до шести.

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Разиль Самигуллин