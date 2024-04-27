В Казани возле Деревни Универсиады начали работы по восстановлению обрушившегося асфальта
Специалисты МУП «Водоканал» проводят аварийно-восстановительные работы возле Деревни Универсиады. Об этом сообщила пресс-служба Вахитовского и Приволжского районов Казани.
На участке протяженностью 30 метров ведется замена аварийного участка. Завершить работы планируется до 15 мая, затем специалисты приступят к благоустройству территории.
Напомним, в Казани перед домом №1 Деревни Универсиады обрушился асфальт. Дорожное полотно, где в период спортивных соревнований 2013 года ездили автобусы, а сейчас ходят студенты, обвалилось более двух недель назад. Обрушение произошло за пределами кампуса, но недалеко от контрольно-пропускного пункта (КПП) на улице Академика Парина, где ежедневно проходит более тысячи студентов.
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