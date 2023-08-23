Саммит глав государств БРИКС в Казани собираются провести в октябре 2024 года

Фото: realnoevremya.ru/Максим Кокунин

Россия, как председатель в БРИКС в следующем году, намерена провести саммит в октябре 2024-го. Об этом заявил президент России Владимир Путин на саммите, который сейчас проходит в ЮАР. Российский лидер принимает в нем участие посредством видеосвязи.

Напомним, саммит в следующем году примет Казань — указ об этом Путин подписал в апреле.

— Встречу БРИКС на высшем уровне мы намечаем провести в октябре 2024 года в городе Казани. Конкретные даты согласуем с коллегами по дипломатическим каналам, — сказал президент России.



Всего, по словам Путина, планируется провести порядка 200 политических, экономических и общественных мероприятий, в которых примут участие свыше десятка российских городов.

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На федеральном уровне также создан оргкомитет по подготовке и проведению к встрече глав государств БРИКС. Его возглавляет помощник президента России Юрий Ушаков. Республиканский комитет возглавил Рустам Минниханов, заместителями назначены Алексей Песошин, руководитель администрации раиса республики Асгат Сафаров, а также мэр Казани Ильсур Метшин (по согласованию). Секретарем определен помощник раиса региона Газинур Бакиров. Всего в состав республиканского оргкомитета включили 42 человека — среди них главы министерств и ведомств Татарстана. Кроме того, Минниханов поручил Кабмину РТ создать оперативный штаб и рабочие группы по отдельным направлениям подготовки и проведения мероприятий, которые пройдут в Казани в рамках председательства России в БРИКС.

БРИКС является объединением пяти стран — России, Китая, ЮАР, Бразилии и Индии. Саммит в Казани станет уже 16-м по счету — такая встреча на уровне глав государств проходит ежегодно начиная с 2009 года.

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Города России дважды принимали саммит: Екатеринбург в 2009-м и Уфа в 2015-м. В 2020-м саммит должен был принять Санкт-Петербург, однако из-за пандемии коронавируса встреча была проведена по видеосвязи.



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