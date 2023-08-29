Экс-главу Роскадастра в Татарстане выпускают из СИЗО

Фото: realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

Уже сегодня из казанского СИЗО должны освободить бывшего директора татарстанского отделения Средне-Волжского филиала АО «Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ» (Роскадастр) Рустама Хасанова. Такое решение только что принял Верховный суд Татарстана, заменив реальный арест для обвиняемого домашним, сообщает журналист «Реального времени».



На заседании Хасанов просил освобождения под домашний арест и утверждал: оперативная разработка до возбуждения дела продолжалась несколько месяцев, и он об этом знал. «За весь этот период я не звонил никому, не пытался воздействовать, не пытался куда-то уехать, — сообщил он суду. — Когда случилось задержание, я сразу сказал, что буду оказывать следствию всю необходимую [помощь], предоставлять информацию, которую знаю».

— Со статьей не согласен, хищения у меня не было, — добавил обвиняемый в афере, сообщив, что считает содержание под стражей избыточной мерой пресечения.

С его слов, жена и двое детей сейчас остались без единственного кормильца: «Если бы меру пресечения изменили, я мог бы смотреть за детьми и заниматься хозяйством, в то время как жена нашла бы работу».

realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

В апелляционной инстанции Хасанова защищал новый адвокат Владимир Гусев. На заседании он полностью поддержал жалобу своего коллеги — защитника Марата Мухтарова и отметил: «Избрана чрезмерно суровая мера пресечения, не соответствующая инкриминируемому преступлению». Адвокат также подчеркнул — его клиент сотрудничает со следствием, но в настоящее время никаких следственных действий с ним не проводят, а семья страдает.

Супруга обвиняемого — директор фирмы, через которую, по версии МВД, похищались средства, еще пять месяцев назад лишилась этого источника дохода. Хасановы приняли решение приостановить работу компании.

Представитель прокуратуры РТ против смягчения меры пресечения возражал, однако суд посчитал нужным поправить решение районного суда, отправив обвиняемого под домашний арест до 1 октября.

Хасанову запрещено покидать пределы жилого помещения, кроме необходимости участия в следственных действиях и заседаниях суда, а также получения медицинской помощи. Также ему запрещено общаться со всеми участниками производства по делу, за исключением адвоката, сотрудников следствия, ФСИН и судебных инстанций.

realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

Напомним, Хасанова арестовали 16 августа по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, с подачи этого чиновника подконтрольной ему компанией «Рубикон» в 2015—2023 годах заключались договоры на кадастровые услуги коммерсантам в обход Средне-Волжского филиала Роскадастра. При этом по факту работу «Рубикон» не выполнял, это делали подчиненные Хасанова, сотрудники Роскадастра. В ГСУ МВД Татарстана оценили ущерб госкорпорации в 78 млн 463 тыс. рублей.

На заседании по аресту выяснилось — бывший руководитель частично признал вину. Однако его защита не согласна с квалификацией действий Хасанова, полагая, что речь идет не о хищении, а об упущенной выгоде Роскадастра, а значит, обвинение в мошенничестве необоснованно.

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