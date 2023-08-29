Сотрудники ФСБ задержали агента спецслужб Украины

Фото: realnoevremya.ru/Максим Соколов (архив)

Сотрудники УФСБ России по Омской области задержали агента спецслужб Украины. Ему ставили задачи по повреждению и уничтожению объектов инфраструктуры и разведке, пишет ТАСС.

Силовики задержали 21-летнего жителя Омска, который обвиняется в умышленном поджоге релейного шкафа на перегоне железнодорожных путей. По предварительным данным, задания он получал посредством мессенджера от куратора из Украины.

Задержанный уже дал признательные показания. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье УК России о государственной измене. Ему также вменяется участие в деятельности террористической организации и диверсия.

realnoevremya.ru/Максим Соколов (архив)

Сегодня в ФСБ заявили о предотвращении теракта на «объекте критической инфраструктуры». У предполагаемого террориста нашли компоненты самодельной бомбы и инструкции. Выяснилось, что задержанный хотел уехать воевать на Украину на стороне ВСУ.

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Айрат Назипов